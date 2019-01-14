القاهرة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسناقش وزراء الطاقة في كل من مصر وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل اليوم في القاهرة، بناءا على دعوة من وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، إنشاء منتدى شرق المتوسط للغاز.وقالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم، إن الوزراء أعلنوا اعتزامهم إنشاء "منتدى شرق المتوسط للغاز" بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، لدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وإنشاء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.وأكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من القاهرة مقراً له، وأوضحوا أنه يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقاً وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة.كما أعلنوا أن المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، وأنه سوف يعمل على التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يساعد على إيجاد حوار وتفاهم مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة وذلك وفقاً لما تقتضيه الظروف.واتفق الوزراء على أن أهم الأهداف الرئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط ستتضمن العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.// انتهى //18:14ت م0200