الرياض 8 جمادى الأولى 1440 الموافق 14 يناير 2019 واستعقد مدينة الملك سعود الطبية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات محلية وعالمية، المؤتمر السعودي للإصابات، الشهر المقبل.ويعتبر المؤتمر هو الأول من نوعه، حيث يقام لمدة ثلاث أيام متتالية بشعار "إنشاء نظام الإصابات السعودي: الأنظمة المتكاملة للإصابات وإنقاذ الأرواح، ويتوقع حضور ١٥٠٠ شخص من المهتمين في مجال الحوادث والإصابات.ويهدف المؤتمر للتعريف بما هو جديد في مجال تشخيص وعلاج الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، وتطوير النظام السعودي الوطني لمراكز الإصابات من المستوى الأول والثاني والثالث، كما يسلط الضوء على استراتيجيات الوقاية الأولية ودور المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة في الحد من الإصابات.ويستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء ومتحدثین متمیزین علی المستوى المحلي والعالمي لتقدیم حدث یناقش دراسات وبحوث محلیة وعالمیة في مجال الإصابات وآخر المستجدات وطرق التعامل معها، كما سيتم أيضًا تسليط الضوء على برنامج السجل الإلکتروني السعودي للحوادث والذي سیکون مصدرًا ثریًا وجاهزًا للمعلومات بالنسبة للأطباء والباحثین، الذين یسعون لتحسین رعایة المصابین بالمملکة، وعرض الأرقام التي تم تسجیلها من قبل البرنامج.وأشارت المدينة إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من ٣٥ متحدثًا في مجال الإصابات والحوادث، بينهم نخبة من المتخصصين من مختلف أنحاء العالم.وأوضحت المدينة بإقامة ورش عمل مصاحبة للمؤتمر في عدة مجالات تشتمل على: جراحة الاصابات، الموجات فوق الصوتية، نظام الإصابات، آلية إنعاش حالات الإصابات، استقبال وإنعاش حالات الإصابات، الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، تمريض الإصابات، تسجيل حالات الإصابات، وإصابات الأطفال.ودعت المدينة جميع الفئات من الكوادر الطبية للانضمام وإثراء معرفتهم في أنظمة رعاية مرضى الإصابات، من خلال التسجيل بالموقع الخاص للمؤتمر عبر الرابط: http://www.stc2019.com/ar/index.html//انتهى//18:26ت م0202