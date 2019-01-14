الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسحجز فريق أبها أولى مقاعد دور الـ 16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه البكيرية 4-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم .وسجل رباعية أبها كلًا من سميحان النابت "هدفين"، وعبدالله العنزي، وخالد الزيلعي لينتظر أبها في دور الـ 16 الفائز من مباراة الحزم مع الجيل المقررة الخميس القادم .وتتواصل منافسات الدور غدًا الثلاثاء بإقامة 4 مباريات تجمع الخليج مع الفيصلي على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والتقدم مع أحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ووج مع الفيحاء على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، والنصر مع الأنصار على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.// انتهى //18:26ت م0203