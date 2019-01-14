محايل 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسافتتح محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم, فعاليات البرنامج التثقيفي الذي تنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد, بحضور عدد من رؤساء المراكز التابعة للمحافظة ومديري الإدارات الحكومية وممثلين من الجامعة وذلك بمقر المركز الحضاري.وثمن محافظ بارق, جهود منسوبي جامعة الملك خالد خاصة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية المستمرة والمتواصلة لأبناء المنطقة ومجتمعها المحلي.وقدم عميد التطوير والجودة الدكتور عبدالعزيز الهاجري, دورة بعنوان "إدارة الأولويات" للقيادات الإدارية والتعليمية في المحافظة, كما قدم الدكتور سعيد سعد آل هادي وكيل عمادة التطوير والجودة دورة بعنوان "الجودة الشاملة في التعليم"، وقدمت الدكتورة نجاة أنيس في الثانوية الأولى للبنات دورة بعنوان "مخرجات التعلم".// انتهى //18:26ت م0204