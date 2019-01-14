الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في مقر الهيئة بالرياض اليوم, سمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة.وقدم الشيخ شخبوط خلال الاستقبال التهنئة لمعالي الأستاذ أحمد الخطيب على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والتراث.// انتهى //18:33ت م0205