جدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واستُطلق جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ، بمقرها في جدة غداً ، مؤتمر التخصصات الصحية في نسخته الرابعة ، بالتزامن مع المدن الجامعية الثلاث ، بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بندر القناوي ، ويستمر ثلاثة أيام .وأفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور سليمان القويفلي ، أن المؤتمر يأتي لإتاحة الفرص للطلاب والطالبات ومنسوبي المجال الصحي من مختلف التخصصات والدرجات العلمية لاستعراض ومناقشة أعمالهم البحثية ، وإتاحة الفرصة للمشاركين والحضور للحصول على معلومات وخبرات قيمة تخص مساراتهم الصحية ، بهدف تعزيز التعليم التفاعلي في المسار الصحي .وبين الدكتور القويفلي ، أن المؤتمر يحتوى على ثلاث أقسام رئيسية هي : مسابقة الملصقات والعروض البحثية ، وورش عمل ومحاضرات ، ومعرض مصاحب يناقش ويعرض مسار التعليم التفاعلي بالتخصصات الصحية ، ويختتم بحفل تكريمي للفائزين بمسابقة الأبحاث .يُذكر أن مؤتمر التخصصات الصحية يقام بالتزامن في كلٍ من الرياض ، وجدة ، والأحساء من الساعة الـ 8 صباحاً ، وحتى الـ 5 مساء .// انتهى //18:37ت م0206