الطائف 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسانطلقت بتعليم الطائف اليوم , التصفيات الأولية للمتسابقات المتأهلات لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - للسنة النبوية، ومسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية للعام الدراسي 1439 / 1440 من طالبات وموظفات التعليم العام وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم.، ويتم خلال التصفيات ترشيح متسابقة واحدة من كل فرع للتأهل لمرحلة التصفيات النهائية بإدارة التعليم.وقد جاءت مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث بهدف ربط الناشئة والشباب بالسنة النبوية وتشجيعهم على العناية بها وحفظها وتطبيقها، والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم، وكذلك شغل وقت الناشئة والشباب بما يفيدهم دينياً وعلمياً وأخلاقياً.// انتهى //18:39ت م0207