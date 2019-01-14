الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واساختتمت اليوم مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم والتي شهدت 7 مباريات جمعت الاتفاق والوحدة ، والقادسية والرائد ، والفتح والطائي ، والشباب والأهلي ، والنصر والهلال ، والأنصار والتعاون ، والاتحاد وأحد.وتمكن الاتفاق من الفوز على الوحدة بهدف دون رد ، ليصبح رصيد الاتفاق 7 نقاط في المركز الـ13 ، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 16 في المركز السادس ، وفاز القادسية على الرائد بهدفين دون رد ، ليرفع رصيده إلى النقطة 13 في المركز التاسع ، فيما تجمد رصيد الرائد عند 7 نقاط في المركز الـ12 .وحقق الفتح الفوز على الطائي بهدف دون رد ، وأصبح رصيد الفتح 7 نقاط في المركز الـ14 ، وتوقف الطائي عند 17 نقطة في المركز الخامس ، وفاز الأهلي على الشباب بهدفين مقابل هدف ، وبات الأهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب بـ 20 نقطة في الوقت الذي توقف فيه رصيد الشباب عند 14 نقطة في المركز الثامن.وكسب النصر نظيره الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف ، ليواصل النصر تصدره لجدول الترتيب برصيد 33 نقطة ، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 22 نقطة ، وحقق الأنصار الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ليكون رصيد الأنصار 12 نقطة في المركز العاشر ، ورصيد التعاون 15 في المركز السابع ، وفاز أحد على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدفين ، ورفع أحد رصيده إلى 10 نقاط ، فيما استمر الاتحاد عند 18 نقطة في المركز الرابع .// انتهى //19:24ت م0215