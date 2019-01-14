الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسيستضيف فريق العدالة نظيره الكوكب غداً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، ضمن الجولة الـ 21 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .ويحتل فريق العدالة المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة ، من 9 انتصارات و6 تعادلات وخسارة في 5 مباريات ، في المقابل يحل الكوكب بالمركز الـ15 ، وحقق 6 انتصارات وتعادل في مثلها وخسر 8 مباريات ، وجمع 24 نقطة.// انتهى //19:24ت م0216