الطائف 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسثبتت أمانة الطائف أكثر من 160 لوحة تحذيرية مضيئة في شوارع الطائف الرئيسية ومداخل ومخارج الكباري والانفاق واكثر من 390 لوحة ارشادية في الانعطافات بالإضافة إلى أكثر من 100 عمود تحذيري لتحديد المسارات وعاكس للإضاءة و25 ألف منبه .وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة الطائف المهندس محمد السفياني أن اللوحات الإرشادية الجديدة تعمل على الطاقة الشمسية وتشمل أشكال مختلفة من الارشادات والتحذيرات كالسرعة المحددة والدخول الممنوع وتحديد مسارات الطريق وغيرها من الاشكال المتبعة لتنبيه السائقين.، وبين أن اللوحات تحتوي على اضاءة من نوع LED تعمل على شكل وميض مستمر لتنبيه السائقين والمشاة، وتعمل على مدار الساعة.ونوه إلى أن الأمانة تهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز التوعية المرورية، وتطوير وتحسين الطرق والميادين العامة وللحد من خطر الحوادث المرورية، والمحافظة على سلامة مرتادي هذه الطرق بالإضافة إلىتطويع التقنيات الحديثة في مجالات العمل مواكباً بذلك خطط المملكة في توفير الكهرباء، وتحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة .2030.// انتهى //19:26ت م0217