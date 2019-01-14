جدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسقدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، تعازيه لرئيس اللجنة التنفيذية بجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة الدكتور سليمان موصلي في وفاة شقيقته -رحمها الله- .وعبَّر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيدة اليوم، عن صادق تعازيه ومواساته، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .فيما عبّر ذوو الفقيدة عن شكرهم لسمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته.// انتهى //19:27ت م0218