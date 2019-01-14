بريدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واستشارك المكتبة الرقمية لمنطقة القصيم في معرض القصيم الثاني للكتاب الذي يقام حالياً في مقر صالة المعارض الدولية بمدينة بريدة.وتحتوي المكتبة على كتب لسمو أمير منطقة القصيم بالإضافة الى كتب في جميع المجالات ويوجد بالمكتبة أكثر من الفين كتاب وأكثر من 700 مؤلف وأكثر من 200 دار نشر وبلغ عدد زوار المكتبة اكثر من مليونين مستفيد بالإضافة الى أن المكتبة تحدث بشكل يوم عن آخر المستجدات التقنية ومايدور في الساحة.وأشار مدير إدارة التطبيقات وتطوير الأنظمة و المسئول عن ركن المكتبة الرقمية بالمعرض صالح الرسي أن المعرض منحهم الفرصة لإيصال رسالة سمو الأمير نحو الثقافة الرقمية من قبل المكتبة الرقمية .الجدير بالذكر أن المكتبة الرقمية أنشئت من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عام ١٤٣٢هـ.// انتهى //19:27ت م0219