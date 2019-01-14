بغداد 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان" وبحث معه امكانات فتح باب الاستثمارات بين العراق وفرنسا.وافاد بيان صحفي صادر عن مجلس النواب العراقي بان الحلبوسي اكد خلال المقابلة ، حرص العراق على اقامة علاقات تعاون مع فرنسا في المجالات كافة، من بينها ملف محاربة الإرهاب.من جهته، أكد لودريان حرص الحكومة الفرنسية على دعم العراق في المجالات المهمة وفي مقدمتها مجالي الأمن والإعمار.// انتهى //19:29ت م0220