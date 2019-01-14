الدوادمي 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسافتتح مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، ملتقى الأمن والسلامة المدرسية الأول تحت شعار "السلامة مسؤولية الجميع", الذي تنظمه إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة, بالمشاركة مع إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، ومرور الدوادمي، وذلك في مركز التدريب النسوي.وألقى مدير التعليم كلمة تحدث فيها عن أهمية الأمن والسلامة في المدارس ودور إدارة الأمن والسلامة في توفير متطلبات السلامة في المدارس والتدريب على خطط الإخلاء ومعالجة المشكلات من أجل ضمان بيئة مدرسية آمنة.ثم شاهد الحضور عرض مرئي عن منجزات إدارة الأمن والسلامة المدرسية, تلاها محاضرة عن دور الدفاع المدني تجاه المنشآت التعليمية, ومحاضرة أخرى عن المخاطر المرورية حول المدرسة وكيفية التعامل معها لسلامة الطلاب, كما قدمت محاضرة عن دور القيادات المدرسية في توفير وسائل الأمن والسلامة في مدارسهم.// انتهى //19:30ت م0221