الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسعبر عدد من ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة من الكتاب والإعلاميين ، خلال مشاركتهم في البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات" الجنادرية ٣٣ "، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على دعمهما واهتمامهما بالثقافة والمثقفين والتراث والأدب وبما يطرح من أوراق عمل وحوارات فكرية وثقافية هادفة في " الجنادرية 33 "، والتي أصبحت منارة ثقافية عالمية .وذكر الشاعر والكاتب الفلسطيني مراد السوداني أن مهرجان الجنادرية يعد فرصة لملاقاة الكتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين ، كما أنه فرصة للقاء رؤساء الاتحادات العربية من الكتاب والمبدعين، وقال " حضورنا كفلسطينيين يأتي تأكيدًا على حضور القضية الفلسطينية في وجدان المملكة والعالم العربي والإسلامي ".وأثنى الشاعر مراد السوداني على دعم المملكة العربية السعودية للأونروا، عادًا ذلك رسالة ضد شطب حق اللاجئين الفلسطينيين، وقال "عندما تكون القدس حاضرة في أولى اهتمامات المملكة فهو تأكيد أن هذه الأمة لا يمكن لها أن تنسى القضية الفلسطينية " ، مؤكداً أن تخصيص ندوة عن القضية الفلسطينية بعنوان ( القدس مفتاح السلام للصراع العربي الإسرائيلي )، يعد منبرًا لنقل معاناة الشعب الفلسطيني وأهل القدس المرابطين والثابتين على حق وحقيقة فلسطين .وقال " إن القدس حاضرة في ذهن المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً ، وهذا يعد دعمًا للقضية الفلسطينية، حيث أن هذه اللقاءات الثقافية التي تقام في مهرجان الجنادرية تعزز الثقافة العربية على استعادة دورها، والحفاظ على الموروث والإرث باعتباره هو الأصيل في مواجهة الدخيل ومواجهة الفبركة التي تريد أن تناول من هوية الأمة وأصالتها ووعيها " .// يتبع //19:32ت م0222

فيما أكد الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور وجيه فانوس أن المملكة تشكل حجر أساس في الحياة العربية، حيث يعد مهرجان الجنادرية محط أنظار جميع الدول العربية ، فهو بمثابة احتفال ثقافي وفكري وأدبي كبير تلتقي عبره الفعاليات الثقافية من مختلف أرجاء العالم العربي .كما أكد أن مهرجان الجنادرية وصل ليكون المهرجان العربي الدولي الكبير الذي يلتقي فيه العالم مع المملكة العربية السعودية للاحتفاء بالتراث والفكر والتاريخ والمعاصرة، وهو بمثابة سوق عكاظ معاصر جدًا يلتقي فيه الجميع لتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتجارب، مشيراً إلى استضافة المهرجان لضيوف من مختلف بقاع العالم يؤكد أهمية الثقافة في حياتنا العربية والإسلامية المعاصرة .وقال " الجنادرية مكان نلتقي فيه جميعًا بغض النظر عن اختلافاتنا وتنوعاتنا، فالثقافة هنا تجمع وتقوي وتدفع إلى الأمام ، وهو يتيح الفرصة في هذه اللقاءات للتباحث في عطاءاتنا وتجاربنا وخبراتنا ومواقع ضعفنا ومواقع قوتنا ، وهو أفضل ما يقدم في هذا الزمن، فالمهرجان انفتاح حضاري متمسك بالأصول ".ورأت الشاعرة والكاتبة الإماراتية الهنوف محمد أن مهرجان الجنادرية هو حلم المثقفين والشعراء والأدباء والكتاب بشكل عام، للالتقاء بالآخرين سواءً من دول الخليج أو من الوطن العربي أو حتى الكتاب العالميين والباحثين في التراث، فالجنادرية تحقق الحلم لكل مبدع، كما تساعد على بروز الكاتب في المملكة والخليج والوطن العربي، فهي تجمع الأدب والتراث والعادات والتقاليد.ولفتت النظر إلى أن مهرجان الجنادرية يقدر الشعر والأدب ويعود ذلك للثقافة الشعرية الأصيلة في الشعب الخليجي بشكل عام، لأن الخليج العربي هو خليج شعر، وشعوب الخليج يتذوقون الشعر وهو أمر أساسي بين الخليجيين، لذا نجد اهتمامًا كبيرًا في المهرجان بتخصيص أمسيات شعرية في الأندية الثقافية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة أن هذا الاهتمام بالأدب هو دليل على مكانة الشعر ، وفصاحة اللغة .// يتبع //19:32ت م0223

أما رئيس مجلس ادارة مؤسسة مصر اليوم الصحفية عبدالمنعم سعيد فعبر عن سعادته في زيارة لهذا المهرجان الذي يزوره للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً أن مهرجان الجنادرية مهرجان عربي ودولي بما يطرح فيه ويشارك من المثقفين والمفكرين العرب والمسلمين، وهو يعمل على إطلالة على الثقافة العربية والتراث العربي، إذ يجتمع كل هؤلاء للتباحث والتشاور فيما يصب في مصلحة الثقافة العربية والإسلامية والعالمية.وأضاف " أن هذا المهرجان يتماشى مع خطط الاصلاح الحالية ورؤية المملكة 2030 " .كما عبر أسامة شحاتة من الأردن عن سعادته لاستضافته هذا العام من قبل المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ٣٣ ، معبراً عن إعجابه بقريه الجنادرية التراثية، وربط الجيل الجديد بتراثهم وعاداتهم القديمة، مشيداً بما يقدمه المهرجان من ندوات ثقافية وعناوين تمس قضايا مهمة من داخل المملكة خارجها وللأمة الإسلامية بشكل عام .// انتهى //19:32ت م0224