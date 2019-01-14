كابل 8 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسقتل أربعة أشخاص على الأقل فيما أصيب أكثر من أربعين آخرين نتيجة انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابل اليوم.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش في تصريح له ، إن 44 شخصًا بينهم عشرة أطفال أصيبوا في الانفجار الذي وقع قرب منطقة "القرية الخضراء"، التي توجد بها مقرات العديد من المنظمات الأجنبية غير الحكومية.وسمع دوي الانفجار في أرجاء العاصمة، وهو أول هجوم كبير يقع في كابل هذا العام.ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.// انتهى //19:39ت م0226