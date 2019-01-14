محايل 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسواصلت لجنة توطين الوظائف بمحافظة محايل, حملتها التفتيشية على محلات مواد البناء ، الحلويات ، قطع الغيار ، الأدوات الطبية ، والمفروشات وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.وأوضح رئيس لجنة التوطين بالمحافظة أحمد عمر الفاهمي، أن اللجنة قامت بزيارة 615 محلًا، أسفرت عن حصر 1093 موظفًا سعوديًا فيما تم ضبط 8 من الوافدين يعملون في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، وجار استكمال الإجراءات تمهيدًا لتحويلهم لمكتب العمل بالمنطقة وتطبيق المخالفات بحقهم.// انتهى //19:42ت م0227