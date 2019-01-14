بريدة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسيقدم فرع وزارة الإعلام بمعرض الكتاب الثاني في القصيم خدماته للمؤلفين ورواد المعرض عبر مركز خدمة المؤلف فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية في نظام فسح الكتب الإلكتروني لإتاحة الفرصة للمؤلفين من الاستفادة من خدمات الوزارة داخل المعرض.وبين مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة القصيم عضو اللجنة الإشرافية العليا لمعرض الكتاب بالقصيم عبدالرحمن بن سليمان الحنيشل، أن وزارة الإعلام تشارك في المعرض للعام الثاني على التوالي حيث تقوم بالرقابة على دور النشر, وبجناح تعريفي لجميع الخدمات الإلكترونية بالوزارة ، كما يتم في الجناح توزيع كتب في جميع المجالات كإهداءات لزوار جناح الوزارة.// انتهى //20:10ت م0229