أبوظبي 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في أبوظبي وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها, خاصة في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية, أضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //21:17ت م0245