المدينة المنورة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأقامت مكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم, لقاءً لمنسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, وعدد من طلاب العلم تحت عنوان " تجربتي مع الكتاب والقراءة ", ضمن برنامج " لقاء مع عالم" الذي أطلقته مكتبة المسجد النبوي, وألقاه معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق, في قاعة الشيخ عبدالعزيز الفالح بالوكالة .وبدأ معالي الدكتور المطلق اللقاء بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ثم بينّ فضل قراءة الكتب وأن أفضل الكتب قراءة هو كتاب الله عز وجل .وتطرق معاليه إلى أهمية استخراج الفوائد من الكتاب وتقييدها ليسهل على القارئ الرجوع للفائدة عند الحاجة إليها , متحدثًا عن تجارب العلماء في قراءة الكتب , كما قدم بعض النصائح والتوجيهات لطلبة العلم والباحثين حول الاستفادة من الكتب .وأوصى منسوبي المكتبة باحتساب الأجر في استخراج المعلومات ومساعدة الباحثين, مثنيًا على الخدمات المقدمة للباحثين في مكتبة المسجد النبوي, مختتمًا اللقاء بالشكر لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على الجهود المبذولة في المسجد النبوي.// انتهى //21:18ت م0246