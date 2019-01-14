الباحة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدلله بن يحيي الحسين ورشة عمل بعنوان " مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية " التي نظمتها وكالة الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع ممثلةً في عمادة التطوير الجامعي وقدمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ، وذلك بقاعة التدريب بالمبنى الرئيسي في المدينة الجامعية.وأكد معالي مدير الجامعة في كلمة افتتاحية أن الورشة تهدف إلى توضيح آليات التقويم المستمر للجامعة ونظمها الإدارية والأكاديمية مقارنة بالمستويات الوطنية والدولية , إضافة إلى نشر ثقافة مؤشرات الأداء وتطويره من خلال مؤشرات مبنية على أسس علمية وتجارب عالمية .من جهته بين وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور فارس الغامدي أن الورشة هي واحدة من عدد من الورش التي سيقدمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي ستركز على عدد من المفاهيم والمواضيع ذات العلاقة بالاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي.وبين عميد التطوير الجامعي الدكتور عبدالله آل منصور أن الورشة اشتملت على مقدمة وتعريف بمفهوم مؤشرات الأداء وكيفية تحديد مؤشرات الأداء وتحدياتها ، بالإضافة إلى التعريف بالمقارنة المرجعية وأنواعها وكيفية اختيار المقارنة المرجعية وعلاقتها بمؤشرات الأداء.//انتهى//21:21ت م0247