دبي 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واساستهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته في العاصمة الإمارتية أبو ظبي استعدادًا لمواجهة منتخب قطر الخميس المقبل في ختام دور المجموعات من كأس آسيا 2019.وبدأت الحصة التدريبية التي أجريت على استاد القوات المسلحة بتمارين الإحماء، ثم قسم مدرب المنتخب خوان انطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب لبنان ، واكتفوا بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما طبقت المجموعة الثانية عدد من التمارين التكتيكية، بعدها أجرى بيتزي تقسيمة على ربع مساحة الملعب ، واختُتم التدريب بتمارين الإطالة .وعلى صعيد متصل ، واصل المدافع ياسر الشهراني تمارينه الخاصة في الملعب ، إضافة إلى المدافع عمر هوساوي الذي يجري تمارينه الخاصة في النادي الصحي.وسيؤدي الأخضر في الخامسة والنصف من مساء الغد حصة تدريبية على نفس الملعب، وستتاح التغطية الإعلامية في أول 15 دقيقة من التدريب .// انتهى // ‏21:23ت م0248