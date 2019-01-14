رياضي / كأس آسيا 2019 : المنتخب البحريني يتأهل لدور الـ 16 بفوزه على نظيره الهندي
الاثنين 1440/5/8 هـ الموافق 2019/01/14 م واس
الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واس
تأهل المنتخب البحريني لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بتغلبه على المنتخب الهندي بهدف دون رد اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى .
وسجل جمال راشد هدف الفوز الثمين للمنتخب البحريني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر ضربة جزاء ، ليرفع البحرين رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث لترتيب المجموعة ، فيما بقي المنتخب الهندي بـ 3 نقاط بالمركز الأخير .
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