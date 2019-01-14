الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واستأهل المنتخب البحريني لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بتغلبه على المنتخب الهندي بهدف دون رد اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى .وسجل جمال راشد هدف الفوز الثمين للمنتخب البحريني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر ضربة جزاء ، ليرفع البحرين رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث لترتيب المجموعة ، فيما بقي المنتخب الهندي بـ 3 نقاط بالمركز الأخير .// انتهى //21:24ت م0249