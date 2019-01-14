جيزان 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم, مبادرة " السعودية تبرمج " بجامعة جازان التي ستبدأ فعلياتها الخميس القادم, وذلك في بهو ومسرح كليتي الآداب والعلوم الإنسانية والمجتمع بالمدينة الجامعية .وتهدف المبادرة المقدمة من قبل مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية " في نسختها الثانية إلى إيضاح البرمجة في السعودية, وتشجيع الجميع على تعلم الأساسيات المتعلقة بهذا المجال والحث على الابتكار والعمل بروح الفريق, بالإضافة إلى تنمية القدرات على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد.وتستهدف المبادرة كل من منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين, إضافة إلى طلاب التعليم العام وأفراد المجتمع.ودعت الجامعة الراغبين والراغبات للمشاركة والتسجيل في البرنامج زيارة موقع الجامعة أو الدخول على الرابط : http://www.jazanu.edu.sa/misk/Pages/Default.aspx// انتهى //21:26ت م0250