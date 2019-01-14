رياضي / كأس آسيا 2019 : منتخبا الإمارات وتايلاند يتأهلان لدور الـ 16
الاثنين 1440/5/8 هـ الموافق 2019/01/14 م واس
أبوظبي 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واس
تأهل منتخب الإمارات ونظيره التايلاندي إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 ، بتعادلهما بهدف لكل منهما خلال مواجهتهما اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى .
سجل للمنتخب الإماراتي علي مبخوت في الدقيقة 6 ، ليحرز بوانج شان هدف التعادل لتايلاند في الدقيقة 41.
وبهذه النتيجة تصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة بـ 5 نقاط من ثلاث مباريات ، مقابل 4 نقاط لتايلاند .
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