الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأعلنت وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الإعلام اليوم عن البدء في استقبال الترشيح لجائزة الكتاب السنوية في عامها الثامن للكتب الصادرة خلال العام 2018م في مختلف الحقول المعرفية للمؤلفين السعوديين ، محددةً يوم 7 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 12 فبراير 2019م، آخر موعد لتسليم الترشيحات .وأوضحت في بيان لها أنه سيتم تكريم الفائزين خلال افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيقام خلال الفترة من 6 إلى 16 رجب 1440هـ، داعيةً المؤلفين والمؤسسات الثقافية ودور النشر الراغبين في الترشيح للجائزة إلى التسجيل في موقع معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2019، وإرسال خمس نسخ مطبوعة (غير مستردة) إلى وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الإعلام (ص. ب 670 الرياض 11161)، لجنة جائزة وزارة الإعلام للكتاب لعام 2019م، هاتف/0114068888، فاكس 0114069188 ، أو عبر البريد الإلكتروني :Book_Award@moci.gov.sa ، أو التواصل مع الأستاذ / فايز سلامي جوال / 0530326002.وحددت الوكالة شروطًا للجائزة وهي : أن يكون المؤلف سعوديًّا، والكتاب باللغة العربيّة ومفسوحًا من وزارة الإعلام، وأن تكون الطبعة الأولى للكتاب، وألاّ يكون في أصله رسالةً جامعيّة أو مُستلاً منها، وأن يُوقّع المؤلّف تعهداً على التزامه بحقوق الملكيّة الفكريّة، وتعهداً آخر بعدم حصول كتابه على جائزة سابقة .وأشارت إلى أنّ الجائزة تُمنح لخمسة كتب مطبوعة بواقع 100 ألف ريال لكل كتاب فائز إن لم يكن بالمناصفة، في المجالات المختلفة وفروعها (الدينية، والفكرية، والفلسفية، واللغة والأدب، والفنون، والعلوم الاجتماعية والتربوية، والنفسية والعلوم البحتة، والتطبيقية، و العلوم الاقتصادية والإدارية)، ويتقدّم بالكتاب المؤلف أو الناشر أو الجهات المعنية مثل المكتبات والجامعات ومراكز الأبحاث والأندية الأدبية والجمعيات وغيرها .وبينت وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الإعلام أنّ من الأهداف الرئيسة للجائزة إرساء قواعد صناعة الكتاب السعودي من خلال دعم الكتاب المتميّز وإبرازه، وتشجيع المؤلفين السعوديين للتأليف الرصين، مؤكدةً أن الجائزة تُضفي قيمة للكتاب معرفيا ودوليا، وتدفع المؤلف السعودي إلى المنافسة الجادة وإنتاج أفضل ما لديه من قدرة بحثية وإبداعية وحصيلة علمية .وبيّنت أن هناك لجنة علمية للجائزة تضم مجموعة من المختصين والخبراء في مختلف الحقول المعرفية للعمل على إحالة الكتب إلى الفاحصين والمحكّمين على عدة مراحل للوصول إلى إعداد تقرير مفصّل عن استحقاق تلك الكتب للجائزة وفق معايير تقييمة محددّة.// انتهى //21:41ت م0252