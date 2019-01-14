سكاكا 08 جمادي الأولى 1440هـ الموافق 14 يناير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى بمدينة سكاكا جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية المقامة للمواطنين .كما استقبل سمو نائب أمير الجوف ، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .// انتهى //21:42ت م0253