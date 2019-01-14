الباحة 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسناقش فرع وزارة النقل بالباحة اليوم، مع المديرية العامة للمياه بالمنطقة المعوقات التي تعترض مشروع استكمال إزدواج الطريق القائم "الباحة - الحزم - المطار بطول 10 كلم " ، لإيجاد الحلول السريعة والفعالة لضمان عدم تأخر تنفيذ المشروع .وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أن التعاون مستمر وفعال مع جميع الجهات الخدمية بالمنطقة، لإيجاد حلول للعوائق التي تواجه مشاريع التنفيذ, مؤكداً أن هناك تعاون كبير مع مديرية المياه سيسفر عنه - بمشيئة الله - استكمال المشروع.يذكر أن المشروع يعد أحد المشاريع الكبيرة بالمداخل الرئيسي لمدينة الباحة التي تربطها بمحافظة العقيق، وبقيمة تقارب 59 مليون ريال, وسيسهم - بإذن الله - إنجازه في رفع مستوى السلامة على الطريق وتحسين مستوى الجودة للمدخل الشرقي لمدينة الباحة.//انتهى//21:44ت م0254