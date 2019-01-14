الطائف 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واساختتمت اليوم نهائيات المشروع الوزاري تحدي البرمجيات "أولمبياد التطبيقات الذكية "بتعليم الطائف بعد تحكيم 52 تطبيقاً ذكياً من قبل اللجنة المشكلة من إدارة نشاط الطالبات ، نتج عنها ترشيح 6 تطبيقات سيتم المشاركة بها على المستوى الوطني ، تم الإعلان عنها في الحفل الختامي الذي أقيم على مسرح الإدارات النسائية بتعليم المحافظة .وحقق المركز الأول مشروع أفكار متقاطعة ، والمركز الثاني مشروع البحث بالصورة ، فيما حقق مشروع وينهم المركز الثالث ، وحقق مشروع المجلس الإستشاري المركز الرابع ، كما حقق مشروع سيارتي المركز الخامس ، وجاء في المركز السادس مشروع نحن صوتك .وفي ختام المشروع كرمت إدارة نشاط الطالبات جميع المشاركات في المسابقة والمدربات على المشروع والمدارس ولجان التحكيم والتنظيم ومنسقة المشروع ، مشيرة إلى أن يهدف إلى التطور التقني للاستثمار في الاقتصاد الرقمي ودعماً لما تتعلمه الطالبة في مادة الحاسب الآلي ، معلنة عن تبني جميع التطبيقات 52 ومتابعتها وتطويرها بأندية الهواة المسائية.// انتهى //21:49ت م0255