أبو ظبي 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأقامت اللجنة المحلية المنظمة لنهائيات كأس آسيا 2019 ، ممثلةً بمجموعة أبوظبي اليوم حفل استقبال لبعثة المنتخب السعودي الأول في مقر إقامتها .وكان في استقبال البعثة لدى وصولها العاصمة الإماراتية قادمة من دبي ، رئيس مجموعة أبوظبي فارس المزروعي، ومدير بروتوكول المجموعة طارق الحمادي.من جهته قدم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخب لؤي السبيعي ، شكره للجنة المنظمة على حفاوة الاستقبال التي وجدتها بعثة المنتخب بعد وصولها لأبوظبي التي سيواجه فيها الأخضر يوم الخميس المقبل منتخب قطر في ختام دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2919 التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير المقبل .//انتهى //21:54ت م0257