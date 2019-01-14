عدن 08 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل جكتلا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات وآفاق التعاون الثنائي تجاه عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين، وموقف الحكومة التركية الداعم للحكومة الشرعية اليمنية.من جهته أشار نائب وزير الداخلية التركي إلى أن الحكومة التركية تتابع باهتمام التطورات السياسية والميدانية في اليمن، وتدين الحادثة الإجرامية الأخيرة التي نفذتها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران, واستهدفت قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن, مقدماً تعازيه باستشهاد عدد من العسكريين، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.// انتهى //22:07ت م0259