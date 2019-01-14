بيروت 8 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في بيروت اليوم، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل ترافقه سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان اليزابيت ريتشارد .وتمّ خلال اللقاء، استعراض المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين .وكان هيل، قد بدأ زيارة رسمية إلى لبنان السبت الماضي، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين تركزت حول شؤون ثنائية وأخرى متعلقة بقضايا المنطقة .//انتهى//22:18ت م0260