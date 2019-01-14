كابول 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة من عناصر قوات الأمن ومدني اليوم في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مجمع يضم منظمات أجنبية في العاصمة الأفغانية كابول.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش إن 90 شخصًا آخرين، بينهم 23 طفلاً معظهم من المدنيين، أصيبوا في الانفجار الذي وقع قرب "القرية الخضراء"، التي توجد بها مقرات العديد من المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بما في ذلك وكالة التنمية الألمانية.وأوضح دانيش أن "عشرات المنازل تضررت بسبب قوة الانفجار" وسمع دوي الانفجار في أرجاء العاصمة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.// انتهى //22:18ت م0261