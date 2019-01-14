ثقافي / سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها محاضرة ببيش بعد غد
الاثنين 1440/5/8 هـ الموافق 2019/01/14 م واس
بيش 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واس
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة بيش بعد غدٍ ، محاضرة بعنوان " سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها " ، يقدمها الدكتور عبدالرحمن العشماوي ، وذلك بصالة الأمير محمد بن ناصر بالمركز الحضاري بالضفة .
وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات برنامج " وقفات تربوية في معالجة المشاكل الأسرية في المجتمع " ، الذي تنفذه اللجنة خلال العام الحالي .
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22:18ت م
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