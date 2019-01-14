بيش 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة بيش بعد غدٍ ، محاضرة بعنوان " سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها " ، يقدمها الدكتور عبدالرحمن العشماوي ، وذلك بصالة الأمير محمد بن ناصر بالمركز الحضاري بالضفة .

وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات برنامج " وقفات تربوية في معالجة المشاكل الأسرية في المجتمع " ، الذي تنفذه اللجنة خلال العام الحالي .

// انتهى//

22:18ت م

0262