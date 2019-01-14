عرعر 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر ، اليوم ، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .‏‎‏ورحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في مستهل اللقاء بالجميع ، مستعرضاً العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .ونوه الأمير فيصل بن خالد بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا ، وماتنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - .عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .// انتهى //23:03ت م0267