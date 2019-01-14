عام / مجلس إدارة جمعية التحفيظ بمحافظة بيش يعقد اجتماعه الدوري

الاثنين 1440/5/8 هـ الموافق 2019/01/14 م واس
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بيش 08 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 14 يناير 2019م واس
عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش اليوم اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمعية محمد بن عيسى عبادي ، وحضور أعضاء المجلس ، وذلك في قاعة الاجتماعات بالجمعية .
وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع العام للحلقات والبرامج التي انطلقت مع بداية الفصل الثاني ، وتنظيم الزيارات الدورية للحلقات والاطلاع على سير العمل بها وسبل تحفيز الطلاب وزرع روح التنافس بينهم.
وناقش المجتمعون الموضوعات المتعلقة بالمسابقة العامة لطلاب الجمعية (بنين و بنات) ، والسبل الكفيلة بتطوير عمل الدور النسائية ومعهد إعداد المعلمات بما يضمن جودة وسلامة المخرجات ، إلى جانب مناقشة الوضع المالي للجمعية واتخاذ عدد من القرارات والتوصيات التي تهم الجمعية.
// انتهى //
23:11ت م
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