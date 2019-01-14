عام / مجلس إدارة جمعية التحفيظ بمحافظة بيش يعقد اجتماعه الدوري
الاثنين 1440/5/8 هـ الموافق 2019/01/14 م واس
بيش 08 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 14 يناير 2019م واس
عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش اليوم اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمعية محمد بن عيسى عبادي ، وحضور أعضاء المجلس ، وذلك في قاعة الاجتماعات بالجمعية .
وجرى خلال الاجتماع بحث الوضع العام للحلقات والبرامج التي انطلقت مع بداية الفصل الثاني ، وتنظيم الزيارات الدورية للحلقات والاطلاع على سير العمل بها وسبل تحفيز الطلاب وزرع روح التنافس بينهم.
وناقش المجتمعون الموضوعات المتعلقة بالمسابقة العامة لطلاب الجمعية (بنين و بنات) ، والسبل الكفيلة بتطوير عمل الدور النسائية ومعهد إعداد المعلمات بما يضمن جودة وسلامة المخرجات ، إلى جانب مناقشة الوضع المالي للجمعية واتخاذ عدد من القرارات والتوصيات التي تهم الجمعية.
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23:11ت م
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