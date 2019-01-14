الرياض 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية ، تمكنت ، بتوفيق الله ، اليوم ، من إنقاذ مواطنين إماراتيي الجنسية بعد تعلق مركبتهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي ، حيث ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) يوم أمس ، بلاغاً عن فقد الاتصال بمواطن إمارتي الجنسية يوم الأربعاء الموافق 1440/5/3هـ أثناء مروره بمنطقة تقع جنوب مركز شبيطة بالربع الخالي بحوالي (67) كم ، وتم على الفور تكليف دوريات حرس الحدود بقطاعي البطحاء وعردة بالبحث عن المفقود، بمشاركة من طيران الأمن ، وبتوفيق من الله وبتظافر الجهود تمكنت دوريات مركز قوة حقل الشيبة من العثور عليه يرافقه مواطن أماراتي آخر ، وهما مترجلين على أقدامهما .وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، أنه تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهما ، والاطمئنان على وضعهما الصحي ، ومساندتهما في تخليص مركبتهما من الرمال ومواصلة رحلتهما .// انتهى //23:21ت م0270