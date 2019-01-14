نجران 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسيواصل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فعالياته وبرامجه في "أسبوع التلاحم الوطني" بمنطقة نجران ، والمقامه في مركز الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات بالمنطقة، حيث شهدت فعاليات اليوم، لقاءً اجتماعياً قدمه الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، بعنوان " دور مؤسسات التنمية الاجتماعية في الوحدة الوطنية".وتناول الفوزان، في لقاءه أسس ومبادئ الدفاع عن الدين والوطن والوحدة الوطنية كواجب ديني ووطني ، وتعميق الولاء الوطني وتكريس قيم المواطنة الصالحة والحفاظ على تقوية الأواصر المجتمعية في حماية الوحدة الوطنية ، والدور الحقيقي والمهم للمؤسسات ذات العلاقة ونشر مضامينها الساعية إلى التقدم والرقي.بعدها قدم إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي ، محاضرة بعنوان " أمة وسطا " تحدث فيها عن مهددات اللحمة الوطنية والحث على قيم الوسطية والاعتدال والتسامح .وقال الشيخ المغامسي،خلال محاضرته :"إن كان التلاحم مطلب في كل آن وحين، فإنه في هذا الوقت أشد ما ينبغي أن يكون، فالوطن منبع الإسلام وهو المرجع لكل بلاد المسلمين ولأجل هذا فإن المسؤولية عظيمة وكبرى نحو اجتماع الكلمة وتوحد القلوب ووقوفها خلف أمامها ومليكها ، فالتلاحم الكبير الذي نشهده ونعيشه في بلادنا - ولله الحمد - مفرحُ للجميع ونرى هاهنا الصغار والكبار والرجال والنساء يشاركون في أسبوع الوطني وما نجران إلا مثلُ حي لجميع مناطق المملكة ".من جهة أخرى ، عقد اليوم ضمن فعاليات أسبوع التلاحم الوطني،برنامجاً تدريبياً بعنوان "الحوار المجتمعي " ، بثانوية الملك فهد بمدينة نجران قدمها المدرب حسن الجوني ، كما عقد برنامجاً تدريبياً آخر في ثانوية البنات قدمته المدربة آمال باصمع.واشتمل البرنامج التدريبي على مجموعة من المحاور التي تكرس مفهوم الحوار المجتمعي ومهارات التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع ، والأثر الحضاري للحوار المجتمعي على الفرد والمجتمع ، إضافة إلى ضرورة تفعيل وتطوير وتأصيل ثقافة الحوار بين الشباب بشكل مستمر من خلال استخدام أساليب مختلفة لجعل الحوار أسلوب حياة لجميع أبناء المجتمع.//انتهى//23:56ت م0271