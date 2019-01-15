الرباط 08 جمادى الأولى 1440 ه الموافق 14 يناير 2019 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، اليوم بالرباط نظيره في اتحاد جزر القمر محمد الأمين صيف حاملاً رسالة من رئيس جزر القمر غزالي عثمان إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.وأكد المسؤول القُمري في تصريح صحفي أنه في ضوء العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، فإن مسؤولي البلدين يجريان مشاورات بهدف تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية خاصة على مستوى عقد قمة أفريقية لدراسة موضوع التعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و لقاء مع الجامعة العربية لتدارس مواضيع تهم التعاون العربي-الهندي والتنظيم المقبل للقمة العربية للتنمية الاقتصادية ببيروت.// انتهى //00:23ت م0273