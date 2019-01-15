نيويورك 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت اليوم على تراجع.وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 40ر87 نقطة، ما نسبته 36ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 55ر23908 نقطة، فيما تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 53ر0 في المئة، ما يعادل 88ر13 نقطة، ليصل إلى مستوى 38ر2582 نقطة.وفقد مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا 56ر65 نقطة، ما نسبته 94ر0 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 92ر6905 نقطة.// انتهى //01:56ت م0274