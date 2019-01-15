لندن 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واستغلب فريق مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الاتحاد ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل اللاعب جابرييل جيسوس هدفي مانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة و39، وأضاف لاعب وولفرهامبتون كونور كودي الهدف الثالث بالخطأ في مرماه.وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، فيما تراجع فريق وولفرهامبتون إلى المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.// انتهى //02:42ت م0275