موسكو 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م واس

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم الممثل الخاص للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، جورج شعبان، الذي يزور روسيا حاليًا.

وناقش الجانبان، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الروسية، الوضع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العقبات التي تواجه عودة اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية إلى بلادهم.

وأكد بوغدانوف موقف روسيا الداعم لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وضرورة تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.

// انتهى //

04:00ت م

0278