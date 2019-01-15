الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين ووزير الخارجية الأميركي يبحثان مستجدات المنطقةولي العهد وبومبيو يستعرضان الشراكة السعودية - الأميركيةخالد الفيصل يتفقد مشروعات رابغ وخليص والكامل التنمويةفيصل بن بندر يلتقي سفير الهندسعود بن نايف يدشِّن بناء مركز هبة لمتلازمة داونفيصل بن مشعل: الجوائز العلمية وسيلة لخلق مناخ ثقافي تنافسيجلوي بن مساعد: العدالة أمام من يحاول شق صفنافيصل بن نواف يبحث دفع مسيرة التنمية في الجوف«كبار العلماء» تناقش آلية تنظيم وضبط الفتوىالخارجية: لاصحة لافتتاح سفارة المملكة في دمشقالمحكمة العليا تبدأ استقبال اعتراضات المحكوم عليهم بعقوبات جرائم الإرهاب وتمويلهمركز الملك سلمان يوزع حزمة إغاثية في المحافظات اليمينةالكويت تستضيف معرض «الفهد.. روح القيادة» في 11 فبراير المقبلانتهاكات المستوطنين لحرمة الأقصى استخفاف بمشاعر المسلمينابتزاز حوثي صريح للأمم المتحدةالميليشيا تنزف غرب تعزملك الأردن يبحث في العراق تعزيز العلاقات وأزمات المنطقةالبشير في دارفور: نعاني مشكلة اقتصادية وحلها ليس بالتخريبالخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيرانيماي تدعو لمصادقة بريكستتهديدات ترمب تستفز أنقرة.. وأوغلو: لا أحد يرهبناخيارات أميركية لضرب إيران// يتبع //06:43ت م0003