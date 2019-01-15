عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/5/9 هـ الموافق 2019/01/15 م واس
الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين ووزير الخارجية الأميركي يبحثان مستجدات المنطقة
ولي العهد وبومبيو يستعرضان الشراكة السعودية - الأميركية
خالد الفيصل يتفقد مشروعات رابغ وخليص والكامل التنموية
فيصل بن بندر يلتقي سفير الهند
سعود بن نايف يدشِّن بناء مركز هبة لمتلازمة داون
فيصل بن مشعل: الجوائز العلمية وسيلة لخلق مناخ ثقافي تنافسي
جلوي بن مساعد: العدالة أمام من يحاول شق صفنا
فيصل بن نواف يبحث دفع مسيرة التنمية في الجوف
«كبار العلماء» تناقش آلية تنظيم وضبط الفتوى
الخارجية: لاصحة لافتتاح سفارة المملكة في دمشق
المحكمة العليا تبدأ استقبال اعتراضات المحكوم عليهم بعقوبات جرائم الإرهاب وتمويله
مركز الملك سلمان يوزع حزمة إغاثية في المحافظات اليمينة
الكويت تستضيف معرض «الفهد.. روح القيادة» في 11 فبراير المقبل
انتهاكات المستوطنين لحرمة الأقصى استخفاف بمشاعر المسلمين
ابتزاز حوثي صريح للأمم المتحدة
الميليشيا تنزف غرب تعز
ملك الأردن يبحث في العراق تعزيز العلاقات وأزمات المنطقة
البشير في دارفور: نعاني مشكلة اقتصادية وحلها ليس بالتخريب
الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني
ماي تدعو لمصادقة بريكست
تهديدات ترمب تستفز أنقرة.. وأوغلو: لا أحد يرهبنا
خيارات أميركية لضرب إيران
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