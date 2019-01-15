وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (المشهد الاقتصادي اليوم): يبدو أن المملكة مقبلة على طفرة اقتصادية شاملة، ذات ملامح جديدة، وشكل مغاير عما اعتدنا عليه في الماضي، هذه الطفرة نشهد بوادرها اليوم، في ظل تحركات الحكومة الرشيدة لتنمية العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الجديدة، التي لم تحظ باهتمام كاف في العقود الماضية.وأضافت علينا تذكر المشهد الاقتصادي في السابق، لنعلم أننا أمام مشهد جديد كلياً اليوم، ففي السابق، كان لدينا قطاع النفط الذي يؤمن الناتج المحلي للبلاد، وإذا تراجعت أسعار النفط لسبب أو لآخر، ندخل في حسابات معقدة، ونضطر أن نغير من الخطط الاقتصادية برمتها.وبينت أنه في السابق كان لدينا سوق العقار والمال، لا نعرف سواهما كوعاءين استثماريين لصغار وكبار المستثمرين، بجانب بعض الأعمال التجارية، التي ينخرط فيها المواطنون، وأسفرت عن تكوين العائلات التجارية المعروفة.ورأت أن المشهد الاقتصادي اليوم مغاير، بعدما أرادت رؤية 2030 أن تعالج السلبيات الموجودة فيه، وتؤسس لقطاع اقتصادي قوي ومتين، له ثوابت ومرتكزات تضمن استدامته واستمراره، حتى لا يتأثر بأي مؤثرات خارجية. الرؤية أدركت أن الاعتماد على النفط خطأ استراتيجي، لابد من علاجه فوراً، فقررت أن تستبدله بقطاعات أخرى أكثر جدوى وأكثر استدامة، تدر على البلاد دخلاً مضاعفاً، مثل قطاع التقنيات الحديثة، والابتكارات ونظم المعلومات، وتأهيل شباب الوطن للعمل فيها، مع تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في مشروعاتها.وأردفت :اليوم.. يوجد لدينا منظومة من المشروعات العملاقة، في الترفيه، والسياحة، والتقنية، والطاقة النظيفة، وهذه المشروعات لم نكن نميل إليها في السابق، ولكنها اليوم باتت حقيقة أمام أعيننا، و اليوم .. نؤسس لفئة من رجال الأعمال، الذين يواكبون مستجدات الحياة الاقتصادية في العالم، وبخاصة في قطاع الابتكارات الحديثة، واستثمار براءات الاختراع، وتطوير التقنيات وتجييرها بما يضمن إيجاد أجيال جديدة، من الباحثين والمخترعين السعوديين، الذين يؤسسون لقطاع تقني سعودي خالص، قادر على تأسيس أودية علمية، على شاكلة وادي السيلكون في الولايات المتحدة الأميركية.واختتمت بالقول: بتنا أكثر تفاؤلاً بما نشهده من تحولات جذرية، أوجدتها رؤية 2030، التي أرى أنها قادرة على إيجاد منظومة حديثة في كل شيء، وأن تواكب تطورات العالم الأول، الذي يمكن اللحاق به، إذا أحسنا التفكير، وأجدنا التنفيذ، وهذا من ثمار الرؤية حتى الآن.// يتبع //06:46ت م0004