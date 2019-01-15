نجران 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسزار وفد وزارة الاقتصاد والتخطيط المشارك في ورشة عمل أساسيات التنمية المنعقدة بإمارة منطقة نجران موقع الأخدود الأثري بمدينة نجران.واطلع الوفد على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع، التي من أبرزها متحف نجران الإقليمي، مستمعين لشرح مفصل عن الموقع وما يحتويه من آثار و نقوش ورسومات صخرية ومعالم أثرية.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن الأماكن الأثرية والتاريخية تحظى باستمرار بزيارات من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة، للاطلاع على هذه الآثار العريقة، مشيراً إلى ما تزخر به المنطقة من مقومات أثرية وتاريخية وحضارية جعلتها وجهة سياحية مميزة.// انتهى //09:41ت م0013