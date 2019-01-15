بريدة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسعقدت أمانة منطقة القصيم أمس، لقاءً علمياً مع فريق متخصص من جامعة الملك فيصل، بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية في أعمال القضاء على آفات الصحة العامة، وذلك بمقر الأمانة بمدينة بريدة.وتضمن اللقاء عرض مرئي للمسطحات المائية، مستعرضاً أحدث تجارب مراكز الأبحاث بالجامعة في استخدام الأسماك لمكافحة يرقات البعوض فيما يعرف بالمكافحة الحيوية، كما تضمن اللقاء على جولات ميدانية لعدد من المسطحات وأخذ عينات من تلك المياه لمعرفة مدى ملائمتها للأسماك وكذلك تقديم مقترحات وحلول للتخلص من آفات الصحة العامة، وزيارة لمدينة الأنعام ومدينة التمور ومختبر سلامة الأغذية بمدينة بريدة.يذكر أن اللقاء يأتي تمهيداً لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجهتين لتقديم كل الحلول الممكنة والمتعلقة بالصحة العامة.// انتهى //09:43ت م0014