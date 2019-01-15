الرياض 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسفتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، باب التسجيل في برنامج تنمية المهارات الشخصية لطلاب التعليم العام في المرحلة الدراسية "الصفين الثاني والثالث ثانوي"، الذي يقام في كل من الرياض والدمام والخبر والظهران وجدة.ودعت "موهبة" أولياء الأمور والطلبة الموهوبين للمبادرة بالتسجيل في البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، حيث بدأ التسجيل أمس، ويستمر حتى 27 من يناير الجاري.وينطلق البرنامج الذي تنظمه الإدارة العامة للبرامج الإثرائية، يوم السبت الموافق 2 من فبراير المقبل، ويستمر لمدة 6 أسابيع كل يوم سبت، بواقع 5 ساعات تدريبية في اليوم الواحد.ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية الطلبة القيادية وتطوير مهاراتهم الشخصية من سن مبكرة، ووضع الأساس لقيادات مستقبلية وفق تجارب ناجحة في هذا المجال، وبما يتوافق مع احتياجات وطبيعة تعلم الطلبة الموهوبين والبيئة والثقافة السعودية.// انتهى //09:48ت م0015