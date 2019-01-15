لندن 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واساستقرت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتوقعات السوق بشأن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة عدد مرات أقل هذا العام، في حين أثار ارتفاع الأسهم الصينية الاهتمام بالأصول عالية المخاطر.وبحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 % إلى 1290.31 دولار للأوقية (الأونصة).وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1290.70 دولار للأوقية.// انتهى //09:48ت م0016