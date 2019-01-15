الباحة 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، بإقامة ورشة عمل تهتم بدراسة جوانب مشاركة المنطقة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "‎الجنادرية 33" وفي الأعوام القادمة، وآلية تطوير القرية التراثية الحالية وتقديم تصور متكامل، وذلك بإشراف من وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي، وبالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.من جانبه أوضح القلطي أن العمل جاري على تصميم استمارة إلكترونية لاستطلاع الرؤى والأفكار حيال ذلك، وبمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم غير المحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، للحفاظ على تراث المملكة .// انتهى //09:51ت م0017