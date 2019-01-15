بغداد 09 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م واسأولت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامًا خاصًا بزيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى بغداد أمس على رأس وفد رفيع ,مركزة على المباحثات التي أجراها مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي, والتي تمحورت حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.واهتمت الصحف بزيارة وزير خارجية فرنسا "جان أيف لورديان" إلى العراق ,مركزة على المباحثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين التي تناولت إمكانية مساهمة فرنسا في إعادة إعمار المدن العراقية المحررة, والاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال.وتطرقت إلى تحديد مفوضية الانتخابات موعد انتخابات مجالس المحافظات.وتناولت صحف الثلاثاء مناقشة مجلس النواب العراقي عدد من مشاريع القوانين المهمة من بينها التعديل الأول لقانون استرداد أموال العراق, ومحاربة الكسب غير المشروع وتضمين الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2019 فقرة داعمة للمنتج الوطني .// انتهى //10:12ت م0018